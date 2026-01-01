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Ю-Вень Ванг Wang Yu-wen
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Ю-Вень Ванг

Wang Yu-wen

Дата рождения
29 июля 1971
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Китайская Республика (Тайвань), Китайская Республика (Тайвань)
Актерское амплуа
Романтическая актриса, Драматический актёр, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Ешь, пей, мужчина, женщина 7.8
Ешь, пей, мужчина, женщина (1994)
Бунтари неонового бога 7.5
Бунтари неонового бога (1992)

Фильмография Ю-Вень Ванг

Ешь, пей, мужчина, женщина 7.8
Ешь, пей, мужчина, женщина Eat Drink Man Woman
комедия, мелодрама, драма 1994, США / Тайвань
Бунтари неонового бога 7.5
Бунтари неонового бога Qingshaonian Nuozha
криминал, драма, мелодрама 1992, Тайвань
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