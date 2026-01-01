Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Ю-Вень Ванг
Wang Yu-wen
Киноафиша
Персоны
Ю-Вень Ванг
Ю-Вень Ванг
Wang Yu-wen
Дата рождения
29 июля 1971
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Китайская Республика (Тайвань), Китайская Республика (Тайвань)
Актерское амплуа
Романтическая актриса
,
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.8
Ешь, пей, мужчина, женщина
(1994)
7.5
Бунтари неонового бога
(1992)
Фильмография Ю-Вень Ванг
7.8
Ешь, пей, мужчина, женщина
Eat Drink Man Woman
комедия, мелодрама, драма
1994, США / Тайвань
7.5
Бунтари неонового бога
Qingshaonian Nuozha
криминал, драма, мелодрама
1992, Тайвань
Смотреть трейлер
Показать еще
Пара капель на рулон туалетной бумаги – и в санузле пахнет как в дорогом отеле: экономлю на освежителях
2-3 капли на ватный диск — и пятен на одежде как не бывало: удаляю с ткани кровь, траву и даже следы от маркера без дорогущей химчистки
Чем дешевая красная рыба из "Светофора" отличается от такой же в других магазинах
«Балабол» вернется на НТВ с делом 15-летней давности — и это далеко не единственная интрига 10 сезона
«А ты не стой, ты сядь!» — сели? Теперь докажите, что отличите «Служебный роман» от «Жестокого романса» (тест)
Рекорд летнего проката в России — 1 210 000 000 рублей за выходные: «Человек-паук» в тройке лидеров не значится вовсе
Осень начнется с тяжёлой драмы: 4 сентября выходит «Марик» с Копейкиным — собрали все подробности новой премьеры
«Концовка получилась удачной»: смело включайте «Ведьму» — дораму, которая в своё время стала №1 на Netflix в 2025 году
«Шептание ягнят»: в новинке Netflix Ганнибала Лектора заменил Де Ниро – точно не шедевр, но «я залип до самых титров»
«Я так хочу, чтобы лето не кончалось»: до осени один день, но в нашем кино-тесте вечные каникулы
Настоящие Ланнистеры, Красная свадьба и дотракийцы из Азии: 6 сериалов по историям, вдохновившим Мартина на «Игру престолов»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить