Марк Сингер Marc Singer
Киноафиша Персоны Марк Сингер

Марк Сингер

Marc Singer

Дата рождения
29 января 1948
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Режиссер
Актерское амплуа
Герой боевиков, Фантастический герой, Драматический актёр

Популярные фильмы

Расскажи спартанцам 6.6
Расскажи спартанцам (1978)
Повелитель зверей 6.1
Повелитель зверей (1999)
Агент разведки 2.9
Агент разведки (2024)

Фильмография Марк Сингер

Жанр
Год
Агент разведки 2.9
Агент разведки Agent Evolution
боевик, фантастика 2024, США
Повелитель зверей 6.1
Повелитель зверей
боевик, приключения, фэнтези 1999, Австралия/Канада/США
Расскажи спартанцам 6.6
Расскажи спартанцам Go Tell the Spartans
драма, военный 1978, США
