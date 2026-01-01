Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш»
1
О персоне
Фильмография
Марк Сингер
Marc Singer
Марк Сингер
Марк Сингер
Marc Singer
Дата рождения
29 января 1948
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Режиссер
Актерское амплуа
Герой боевиков, Фантастический герой, Драматический актёр
Популярные фильмы
6.6
Расскажи спартанцам
(1978)
6.1
Повелитель зверей
(1999)
2.9
Агент разведки
(2024)
Фильмография Марк Сингер
2.9
Агент разведки
Agent Evolution
боевик, фантастика
2024, США
6.1
Повелитель зверей
боевик, приключения, фэнтези
1999, Австралия/Канада/США
6.6
Расскажи спартанцам
Go Tell the Spartans
драма, военный
1978, США
Стало известно, когда ждать «Кей-поп-охотницы на демонов 2»: фанаты успеют забыть о существовании этого аниме
Хит Netflix «Ночной агент» вернулся с третьим сезоном и взорвал топы RT: критики поставили ему 100% «свежести»
Брагин ушел из СК в 5 сезоне «Первого отдела», но зрителям смешно: в такой поворот сложно поверить
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
