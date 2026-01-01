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Награды и номинации Питер Грейвз

Peter Graves
Награды и номинации Питер Грейвз
Золотой глобус 1971 Золотой глобус 1971
Лучший актёр сериала (драма)
Победитель
Золотой глобус 1970 Золотой глобус 1970
Лучший актёр сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 1969 Золотой глобус 1969
Best TV Star - Male
Номинант
Primetime Emmy Awards 1997 Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Informational Series
Победитель
Outstanding Informational Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 1969 Primetime Emmy Awards 1969
Outstanding Continued Performance by an Actor in a Leading Role in a Dramatic Series
Номинант
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