Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Питер Грейвз
Награды
Награды и номинации Питер Грейвз
Peter Graves
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Питер Грейвз
Золотой глобус 1971
Лучший актёр сериала (драма)
Победитель
Золотой глобус 1970
Лучший актёр сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 1969
Best TV Star - Male
Номинант
Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Informational Series
Победитель
Outstanding Informational Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 1969
Outstanding Continued Performance by an Actor in a Leading Role in a Dramatic Series
Номинант
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