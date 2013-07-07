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Постер сериала Хандзава Наоки
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Киноафиша Сериалы Хандзава Наоки

Хандзава Наоки (2013 - 2020)

Naoki Hanzawa 18+
Год выпуска 2013
Страна Япония
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 54 минуты
Телеканал TBS
Продолжительность сериала 18 часов 0 минут

О чем сериал

Ханзава Наоки молодым человеком пришел работать в банк во времена «экономического пузыря», когда банковское дело процветало, а профессия банкира была одной из самых престижных. Нынче времена уже не те, но Ханзава остается верен выбранному делу, сейчас он - начальник кредитного отдела осакского отделения большого токийского банка. Под давлением управляющего осакским отделением Ханзава выдает кредит на 500 миллионов иен без обеспечения металлургической компании, которая через пару месяцев обанкротилась - деньги потеряны. Управляющий открещивается, и вся вина ложится на Ханзаву. Понимая, что на кону стоит вся его карьера банковского работника, Ханзава обещает вернуть эти 500 миллионов...

В ролях
В ролях
Акира Эмото
Акира Эмото
Митсухиро Оикава
Теруюки Кагава
Мицуко Байсе
Масато Сакаи
Ая Уэто
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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8.4 IMDb
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Сезоны
Хандзава Наоки - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2013, 10 эпизодов
 
Хандзава Наоки - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2020, 10 эпизодов
 
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