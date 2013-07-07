Ханзава Наоки молодым человеком пришел работать в банк во времена «экономического пузыря», когда банковское дело процветало, а профессия банкира была одной из самых престижных. Нынче времена уже не те, но Ханзава остается верен выбранному делу, сейчас он - начальник кредитного отдела осакского отделения большого токийского банка. Под давлением управляющего осакским отделением Ханзава выдает кредит на 500 миллионов иен без обеспечения металлургической компании, которая через пару месяцев обанкротилась - деньги потеряны. Управляющий открещивается, и вся вина ложится на Ханзаву. Понимая, что на кону стоит вся его карьера банковского работника, Ханзава обещает вернуть эти 500 миллионов...