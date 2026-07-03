Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Дни Сакамото» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Легенда о Нараяме
7.9
Киноафиша Фильмы Легенда о Нараяме
7.9

Легенда о Нараяме

, 1983
Narayama bushikô
Япония / драма / 18+
Постер фильма Легенда о Нараяме
7.9

О фильме

Действие происходит в XIX столетии в японской деревушке, пораженной голодом. Чтобы не умирать голодной смертью, жители ввели ритуал умерщвления бесполезных членов сообщества: новорожденных мальчиков просто убивали, а пожилых людей их собственные дети относили на вершину горы Нараяма и оставляли умирать. Орин - женщина 69 лет должна умереть. Ее сын не хочет выполнить ритуал, но того требует мать, верная традиции. Найдя жен своим детям, она начинает последний подъем на вершину, привязанной к спине сына.

В ролях

Кен Огата
Tatsuhei
Sumiko Sakamoto
Orin
Tonpei Hidari
Risuke
Aki Takejô
Tamayan
Shôichi Ozawa
Katsuzô
Фудзио Токита
Фудзио Токита
Jinsaku
Sanshô Shinsui
Zeniya no Tadayan
Seiji Kurasaki
Kesakichi
Junko Takada
Matsuyan
Мицуко Байсе
Oei
Таидзи Тонояма
Нендзи Кобаяси
Режиссер Сёхэй Имамура
Сценарист Сёхэй Имамура, Ситиро Фукадзава
Композитор Синъитиро Икэбэ
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Япония
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 1983
Премьера в мире 29 апреля 1983
Дата выхода
29 апреля 1983 Гонконг
9 июля 1984 Испания 12
1 ноября 1983 Нидерланды 6
26 октября 1984 Португалия M/16
28 сентября 1983 Франция TP
30 октября 1999 Южная Корея 18
29 апреля 1983 Япония
Производство Toei Company
Другие названия
Narayama bushikô, The Ballad of Narayama, La balada de Narayama, Balladen om Narayama, 楢山節考, A Balada de Narayama, La ballade de Narayama, Bài Ca Về Núi Narayama, Balada o Narajami, Balada o Narayami, Ballad of Mt. Nara, Ballada o Narayamie, Die Ballade von Narayama, La ballata di Narayama, Legenda apie Narajamą, Narajama balladája, Narajaman balladi, Narayama Türküsü, Η μπαλλάντα του Ναραγιάμα, Балада за Нараяма, Легенда о Нараяме, 楢山节考, Narayama-bushi kô, De Ballade van Narayama, Narayama bushikō, Легенда о Нарайяме

Рейтинг фильма

7.9
Оцените 11 голосов
7.8 IMDb
Написать отзыв

Цитаты

Risuke Эй, Цуне! Ты в моё рисовое поле мёртвого ребёнка кинула!
Tsune Конечно кинула. Я думала, в вонючем поле у Вонючки труп быстрее сгниёт... так что я тебе одолжение сделала. Будь благодарен.
Risuke Кому такое удобрение надо? Это ж твой брат, да?
Tsune Не моя это вина.
Risuke Думала, девочка родится, а вышел мальчик. Вот тебе и на!
Tsune Ты д###л! Тебя самого чуть не выбросили.
Risuke И тебя тоже. И всех ублюдков в деревне!
Tsune От тебя воняет! Если следующий родится мальчиком, я в твоё вонючее поле его... кину...
Risuke Я не хочу... такого удобрения...

Отзывы о фильме

Роберт Луис 3 июля 2026, 13:42
В действительности, год выпуска не 1983, а раньше. В институте, где я учился, он был показан в 78 или 79 году. Он и сейчас смотрится на одном дыхании, а тогда это было что-то.
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Отпуск на всю голову
Отпуск на всю голову
2026, Россия, комедия
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Самое грязное место в туалете — не ершик или ободок унитаза: эту вещь постоянно касаются открытой кожей
Всегда кладу в стиралку влажную салфетку — и наслаждаюсь чистотой: двойная польза почти даром
Люстра в гостиной – уже прошлый век: вот сразу 4 варианта освещения на замену – выглядит дороже и уютнее
Летний кино-тест для выросших в СССР: вспомните по кадру 6 фильмов про каникулы
Пересмотрела «Метод» и удивилась – как я раньше не замечала смешной ляп: спорим, вы тоже его «проворонили»?
Кроме «Невского» и «Первого отдела» жду еще 3 детектива НТВ: взгляните и вы – вдруг найдете нового фаворита?
Спрашивать возраст у дамы неприлично, но в этом тесте можно: угадайте, сколько лет было актрисам 7 фильмов СССР
Свежий детектив с Аксеновой – наш ответ «Графу Монте-Кристо»: «Первая серия понравилась, нигде не сфальшивили, молодцы»
Хлеба и зрелищ! Держите — тест на знание советских фильмов о цирке (только единицы набирают 6/6)
Включаю 3 детективных фильма из России, когда нет времени на сериалы: всего пару часов, а эмоций на неделю вперед
Забытый фэнтези-сериал из 90-х люблю не меньше «Дома дракона»: интриг больше и рейтинг выше
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше