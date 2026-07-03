Risuke Эй, Цуне! Ты в моё рисовое поле мёртвого ребёнка кинула!

Tsune Конечно кинула. Я думала, в вонючем поле у Вонючки труп быстрее сгниёт... так что я тебе одолжение сделала. Будь благодарен.

Risuke Кому такое удобрение надо? Это ж твой брат, да?

Tsune Не моя это вина.

Risuke Думала, девочка родится, а вышел мальчик. Вот тебе и на!

Tsune Ты д###л! Тебя самого чуть не выбросили.

Risuke И тебя тоже. И всех ублюдков в деревне!

Tsune От тебя воняет! Если следующий родится мальчиком, я в твоё вонючее поле его... кину...