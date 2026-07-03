Risuke
Эй, Цуне! Ты в моё рисовое поле мёртвого ребёнка кинула!
Tsune
Конечно кинула. Я думала, в вонючем поле у Вонючки труп быстрее сгниёт... так что я тебе одолжение сделала. Будь благодарен.
Risuke
Кому такое удобрение надо? Это ж твой брат, да?
Tsune
Не моя это вина.
Risuke
Думала, девочка родится, а вышел мальчик. Вот тебе и на!
Tsune
Ты д###л! Тебя самого чуть не выбросили.
Risuke
И тебя тоже. И всех ублюдков в деревне!
Tsune
От тебя воняет! Если следующий родится мальчиком, я в твоё вонючее поле его... кину...
Risuke
Я не хочу... такого удобрения...