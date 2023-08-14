Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Квесты
5.7
Киноафиша
Фильмы
Die Before Death
5.7
Die Before Death
, 2023
Umri prije smrti
Босния и Герцеговина, Хорватия, Турция / детектив / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
5.7
В ролях
Аднан Хаскович
Dr. Zlatan Begovic
Раде Шербеджия
Мона Муратович
Vesna
Майя Юрич
Selma
Алмир Курт
Brat 2 (Djavo)
Милан Павлович
Brat 1 (Andjeo)
Rasim Jusufovic
Pilot
Laura Koller
Smrt
Ksenija Radjenovic
Vidovita
Danile Babovic
Vidoviti
Эмина Муфтич
Gatara
Режиссер
Ахмед Имамович
Сценарист
Ахмед Имамович
,
Dragan Komadina
Композитор
Adnan Musanovic
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Босния и Герцеговина / Хорватия / Турция
Продолжительность
1 час 34 минуты
Год выпуска
2023
Премьера в мире
14 августа 2023
Дата выхода
16 ноября 2023
Хорватия
15
Бюджет
€1 000 000
Другие названия
Die Before Death
Еще
Рейтинг фильма
5.7
Оцените
15
голосов
5.7
IMDb
Обновлено 15 ноября 2023
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-паук: Новый день
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Лунтик. Обратная сторона луны
Отзывы
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Мятеж
Отзывы
2026, США, боевик, триллер, криминал
Последний богатырь. Колобок
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Отзывы
2026, Россия, фантастика, приключения
Моана
Отзывы
2026, США, приключения, комедия, семейный
Алмаз «Сердце Персии»
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный, приключения, криминал
Жертва обстоятельств
Отзывы
2026, США, приключения, комедия, боевик
Кошмар на улице Корал-Гроув
Отзывы
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Мошенники
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Увидел дешёвые баклажаны — беру сразу пять и фарширую как сумасшедший: за 40 минут готовлю ужин как в ресторане
Мандариновые корки не выбрасываю — засыпаю содой и ставлю в холодильник: об этой хитрости должны знать все хозяйки
В сентябре тащу на дачу бутылку 9%-ного уксуса: пара минут – и весной говорю себе спасибо за смекалку
Мир летит к чертям не только в «Атаке титанов»: 3 аниме 2025-го про апокалипсис – №1 оценили на 8 баллов
«Мне понравилась каждая минута»: 3 легких детектива продлят ощущение лета – №3 похож на «Белый лотос»
В сентябре от экрана можно не отлипать: сразу 5 громких премьер покажут на Wink – №2 ждут 20000+ зрителей
«Очень недооцененное аниме» Миядзаки вернется в кинотеатры России 24 сентября: «Хочется пересматривать снова»
«Должен бы привал тут быть», а будет тест: вспомните военный фильм СССР по первой реплике
Комедий в СССР сняли много, но угадать в тесте нужно лишь одну: присмотритесь к иностранной афише
3 свежих детектива цепляют с первой минуты: в этом топе российский сериал оказался круче сканди-нуара от Netflix
Израильский хит пересняли в России, США и Корее, но лишь наш ремейк уделал оригинал: от триллера с Меньшиковым «сутки приходила в себя»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить