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Мордехай Кирченбаум
Moti Kirschenbaum
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Персоны
Мордехай Кирченбаум
Мордехай Кирченбаум
Moti Kirschenbaum
Дата рождения
24 сентября 1939
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
25 сентября 2015
Место рождения
Кфар-Сава, Израиль
Актерское амплуа
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.7
Такой вот Содом!
(2010)
Фильмография Мордехай Кирченбаум
6.7
Такой вот Содом!
Zohi Sdom
комедия, исторический
2010, Израиль / Болгария
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