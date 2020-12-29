Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Валентина Рубцова
Валентина Рубцова
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Вопросы и ответы
Валентина Рубцова
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
3 октября 1977
Возраст
44 года
Знак зодиака
Весы
Биография Валентины Рубцовой
Родилась 3 октября 1977 года. Макеевка, СССР (Украина).
Развернуть
Фильмография Валентины Рубцовой
Мужская женская игра
2011, Россия
5.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Звезда сериала «СашаТаня» поздравила читателей Киноафиши с Новым годом
Новый сезон ситкома стартует на ТНТ 2 января в 20.00.
Написать
29 декабря 2020 20:22
«Мир немножечко сходит с ума»: российские актрисы о гендерно-нейтральных номинациях Берлинале
Звезды отечественных сериалов предпочитают более традиционный подход.
Написать
26 августа 2020 10:03
Все новости
Статьи о персоне
Пустая трата времени: звезда сериала «СашаТаня» публично открестилась от коллег
Актриса Валентина Рубцова рассказала об отношениях на съемочной площадке.
Написать
10 мая 2022 16:30
К искусству не имеет отношения: звезда «СашиТани» прошлась по российским артистам
Актриса не смогла скрыть правду.
Написать
6 мая 2022 16:45
Звезда сериала «СашаТаня» сделала признание о конфликтах с Кожевниковой
Актрисы не всегда были подругами.
Написать
6 мая 2022 13:45
Все статьи
Related video
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»