Марджори Стэпп Marjorie Stapp
Марджори Стэпп

Marjorie Stapp

Дата рождения
17 сентября 1921
Возраст
92 года
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
2 июня 2014
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Битва на кровавом пляже 5.6
Битва на кровавом пляже (1961)

Фильмография Марджори Стэпп

Жанр
Год
Битва на кровавом пляже 5.6
Битва на кровавом пляже Battle at Bloody Beach
драма, военный 1961, США
