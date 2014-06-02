Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марджори Стэпп
Marjorie Stapp
Марджори Стэпп
Марджори Стэпп
Marjorie Stapp
Дата рождения
17 сентября 1921
Возраст
92 года
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
2 июня 2014
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
5.6
Битва на кровавом пляже
(1961)
Фильмография Марджори Стэпп
Жанр
Все
Военный
Драма
Год
Все
1961
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
5.6
Битва на кровавом пляже
Battle at Bloody Beach
драма, военный
1961, США
