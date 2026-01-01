Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Персоны
Уэсли Рагглз
Награды
Награды и номинации Уэсли Рагглз
Wesley Ruggles
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Уэсли Рагглз
Оскар 1931
Лучшая режиссура
Номинант
С первыми холодами покупаю 5 л 9%-ного уксуса - и не мучаюсь, как городские: посоветовал дед из деревни - дома спокойно до весны
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