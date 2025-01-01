Меню
Элиа Сулейман
Награды
Награды и номинации Элиа Сулеймана
Elia Suleiman
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Элиа Сулеймана
Каннский кинофестиваль 2019
Особое упоминание
Победитель
Соревнование
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2002
Приз жюри
Победитель
Соревнование
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2012
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2009
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1996
Luigi De Laurentiis Award
Победитель
Кинофестиваль в Торонто 2019
Лучший канадский художественный фильм
Номинант
