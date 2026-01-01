Оповещения от Киноафиши
Мартин Шмидт Martin Schmidt
Мартин Шмидт

Martin Schmidt

Дата рождения
10 мая 1961
Возраст
64 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Режиссер, Продюсер

Популярные фильмы

Спецподразделение 8.1
Спецподразделение (2000)
Орел: Криминальная одиссея 7.3
Орел: Криминальная одиссея (2004)
Телохранители 7.1
Телохранители (2009)

Фильмография Мартин Шмидт

Жанр
Год
Телохранители 7.1
Телохранители
драма, боевик, криминал 2009, Дания
Золото Вальхалла 4.4
Золото Вальхалла Guldhornene
семейный, приключения 2007, Дания
Орел: Криминальная одиссея 7.3
Орел: Криминальная одиссея
драма, криминал, детектив 2004, Дания
Спецподразделение 8.1
Спецподразделение
драма, криминал 2000, Дания/Швеция
