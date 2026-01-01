Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убойные каникулы»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Мартин Шмидт
Martin Schmidt
Киноафиша
Персоны
Мартин Шмидт
Мартин Шмидт
Martin Schmidt
Дата рождения
10 мая 1961
Возраст
64 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Режиссер, Продюсер
Популярные фильмы
8.1
Спецподразделение
(2000)
7.3
Орел: Криминальная одиссея
(2004)
7.1
Телохранители
(2009)
Фильмография Мартин Шмидт
Жанр
Все
Боевик
Детектив
Драма
Криминал
Приключения
Семейный
Год
Все
2009
2007
2004
2000
Все
4
Фильмы
1
Сериалы
3
Режиссер
4
7.1
Телохранители
драма, боевик, криминал
2009, Дания
4.4
Золото Вальхалла
Guldhornene
семейный, приключения
2007, Дания
7.3
Орел: Криминальная одиссея
драма, криминал, детектив
2004, Дания
8.1
Спецподразделение
драма, криминал
2000, Дания/Швеция
Даже Хюррем попросила бы добавки: масленичная альтернатива блинчикам с турецким акцентом — рецепт от шеф-повара
«Домовёнок Кузя 2» выходит 19 марта 2026 года: в трейлере показали нового злодея — тут замешана Полина Гагарина (видео)
Идеально посмотреть за выходные: 3 мини-сериала с рейтингом IMDb выше 8,5, которые скрасят время до понедельника
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты)
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667