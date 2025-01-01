Меню
Персоны
Джефф Николс
Награды
Награды и номинации Джефф Николс
Jeff Nichols
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Джефф Николс
Каннский кинофестиваль 2011
Премия SACD
Победитель
Две недели режиссеров или Неделя критиков
Победитель
Главный приз Недели критики
Победитель
Каннский кинофестиваль 2016
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2012
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Сандэнс 2011
Драматургия
Номинант
Берлинале 2016
Золотой берлинский медведь
Номинант
