Киноафиша
Персоны
Дипа Мехта
Награды
Награды и номинации Дипы Мехты
Deepa Mehta
О персоне
Фильмография
Награды
Каннский кинофестиваль 1991
Золотая камера – особое упоминание
Победитель
Кинофестиваль в Торонто 2016
Лучший канадский художественный фильм
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2015
Лучший канадский художественный фильм
Номинант
