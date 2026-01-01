Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Фильмография
Лариса Логинова
Larisa Loginova
Киноафиша
Персоны
Лариса Логинова
Лариса Логинова
Larisa Loginova
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
6.9
Тайны следствия
(2000)
5.9
Идеальный брак
(2013)
0.0
Сумерки
(2008)
Билеты
Фильмография Лариса Логинова
5.9
Идеальный брак
драма, комедия, мелодрама
2013, Россия
Сумерки
Sumerki
драма
2008, Россия
Билеты
6.9
Тайны следствия
детектив, криминал
2000, Россия
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