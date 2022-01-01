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Мартин Кулховен
Мартин Кулховен
Martin Koolhoven
О персоне
Фильмография
Мартин Кулховен
Martin Koolhoven
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Дата рождения
25 апреля 1969
Возраст
53 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Сценарист, Режиссер, Актер
Биография Мартина Кулховена
Родился 25 апреля 1969 года. Гаага, Нидерланды.
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Фильмография Мартина Кулховена
Преисподняя
триллер, детектив, вестерн
2016, Нидерланды / Франция
7.0
Зима в военное время
исторический, военный, драма
2008, Нидерланды / Бельгия
7.0
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