Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Время сиять»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Награды
Мартин Кулховен
Martin Koolhoven
Киноафиша
Персоны
Мартин Кулховен
Мартин Кулховен
Martin Koolhoven
Дата рождения
25 апреля 1969
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Сценарист, Режиссер, Актер
Биография Мартина Кулховена
Родился 25 апреля 1969 года. Гаага, Нидерланды.
Развернуть
Популярные фильмы
7.2
Преисподняя
(2016)
7.0
Зима в военное время
(2008)
5.5
Мистер К.
(2024)
Фильмография Мартина Кулховена
5.5
Мистер К.
Mr. K
драма, детектив
2024, Бельгия / Финляндия / Нидерланды / Норвегия
Смотреть трейлер
7.2
Преисподняя
Brimstone
триллер, детектив, вестерн
2016, Нидерланды / Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
7
Зима в военное время
Oorlogswinter
исторический, военный, драма
2008, Нидерланды / Бельгия
Показать еще
Кладу лист бумаги в холодильник перед отпуском: результат просто поразил - не зря так делают все европейцы
Стащил из косметички жены средство для волос и намазал на старые кроссовки: теперь они белее альпийских снегов
Пакетики с силикагелем из коробок с обувью в помойки не выбрасываю: натурально спасают в быту и на даче
«Я от бабушки ушел, но тест по сказкам не прошел» – теперь попробуйте вы: вспомните 5 старых фильмов по добрякам-героям
Иван Будько, Митяй или Жека? 5 смешных вопросов покажут, кто вы из сериала «Сваты» (тест)
«Пацаны» кончились, а банкет продолжается: Marvel готовит ответку с Брэдом Питтом — историю про «суперзлодеев» хранили на полке 35 лет
Историческая драма с Сухоруковым, Бондаренко и Шибановым: последний фильм Алексея Пиманова выйдет в сентябре
Корча, порча, приворот, практикуем мы к проклятьям современнейший подход: чем закончились «Котопес», «Вуншпунш» и другие мультики детства
12 800 000 000 минут просмотра: этот полицейский сериал стал одним из самых популярных в 2026-м — хотя весной его едва не закрыли
Сериал Первого канала с Хабенским «разорвал» Netflix сразу после «Метода»: «Слишком много секса, но жуть, как интересно»
Лучшие российские сериалы Okkо 2026 года: 6 проектов с рейтингами от 7,8 до 8,6, которые 100% стоит включить
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить