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Эрик Карсон
Eric Karson
Киноафиша
Персоны
Эрик Карсон
Эрик Карсон
Eric Karson
Карьера
Режиссер, Продюсер, Актер
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.5
Самоволка
(1990)
5.6
Октагон
(1980)
4.1
Черный орел
(1988)
Фильмография Эрик Карсон
6.5
Самоволка
Lionheart
боевик, драма
1990, США
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
4.1
Черный орел
Black Eagle
драма, боевик
1988, США
5.6
Октагон
The Octagon
мелодрама, триллер, драма, боевик
1980, США
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