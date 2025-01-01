Меню
Киноафиша Персоны Тим Фелбаум Награды

Tim Fehlbaum
Оскар 2025 Оскар 2025
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2024 Венецианский кинофестиваль 2024
Audience Award - Armani Beauty (Orizzonti Extra)
Номинант
