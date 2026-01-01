Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
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Статхис Гиаллелис
Награды
Награды и номинации Статхис Гиаллелис
Stathis Giallelis
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Статхис Гиаллелис
Золотой глобус 1964
Most Promising Newcomer - Male
Победитель
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
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