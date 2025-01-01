Меню
Джордж Коу
Награды
Награды и номинации Джорджа Коу
George Coe
Награды и номинации Джорджа Коу
Оскар 1969
Лучший игровой короткометражный фильм
Номинант
Лучший игровой короткометражный фильм
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Премия Ральфа Моргана
Победитель
