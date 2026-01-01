Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Энн Джиллиан
Награды
Награды и номинации Энн Джиллиан
Ann Jillian
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Энн Джиллиан
Золотой глобус 1989
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 1983
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 1988
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1985
Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1982
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or a Special
Номинант
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