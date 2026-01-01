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Фильмография
Элиза Гибо
Élise Guilbault
Киноафиша
Персоны
Элиза Гибо
Элиза Гибо
Élise Guilbault
Дата рождения
8 апреля 1961
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Сен-Лен-Лорантид, Канада
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.1
Мы
(2021)
8.0
Мой сын
(2020)
7.2
Обет
(2005)
Фильмография Элиза Гибо
6.6
Одно лето
Le temps d'un été
комедия, драма
2023, Канада
8.1
Мы
драма
2021, Канада
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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
8
Мой сын
Mon fils
драма
2020, Канада
7.2
Обет
La neuvaine
драма
2005, Канада
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