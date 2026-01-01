Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Élise Guilbault Élise Guilbault
Kinoafisha Persons Élise Guilbault

Élise Guilbault

Élise Guilbault

Date of Birth
8 April 1961
Age
65 years old
Zodiac sign
Aries
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress

Popular Films

Nous 8.1
Nous (2021)
Mon fils 8.0
Mon fils (2020)
The Novena 7.2
The Novena (2005)

Filmography

One Summer 6.6
One Summer Le temps d'un été
Comedy, Drama 2023, Canada
Nous 8.1
Nous
Drama 2021, Canada
Mon fils 8
Mon fils Mon fils
Drama 2020, Canada
The Novena 7.2
The Novena La neuvaine
Drama 2005, Canada
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more