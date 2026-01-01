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Élise Guilbault
Élise Guilbault
Kinoafisha
Persons
Élise Guilbault
Élise Guilbault
Élise Guilbault
Date of Birth
8 April 1961
Age
65 years old
Zodiac sign
Aries
Actor type
Dramatic actress
,
Comedy actress
Popular Films
8.1
Nous
(2021)
8.0
Mon fils
(2020)
7.2
The Novena
(2005)
Filmography
6.6
One Summer
Le temps d'un été
Comedy, Drama
2023, Canada
8.1
Nous
Drama
2021, Canada
8
Mon fils
Mon fils
Drama
2020, Canada
7.2
The Novena
La neuvaine
Drama
2005, Canada
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