«Такое снимают раз в несколько лет»: фильм от соавтора Шона Бэйкера взял 99% на Rotten Tomatoes и претендует на премию «Оскар»

«Подслушано в Рыбинске» наделал шума в Сети и теперь завоевывает НТВ: вот когда состоится телепремьера детектива с Васильевым и Трибунцевым

Замену Озчивиту уже нашли: собрали все, что известно о премьере фильма «Ёлки 12»

Где снимали сцены с пустыней для фильма «Кин-дза-дза!»: Плюк пришлось собирать по частям – все они были в СССР

«Когда вы увидите, все поймете»: лучшую роль Борисов сыграл в секретном сериале Netflix — выйдет, когда рак на горе свистнет

«Девчата» – это слишком просто: взгляните на 5 других фильмов СССР и угадайте – они цветные или черно-белые? (тест)

Было столько надежд — особенно на Керема Бюрсина: новый турдизи не продержался в эфире и одного сезона — закрыли на полуслове

«К Женьши вопросов нет» и «Маомао покусали пчелы»: по «Монологу фармацевта» снимут лайв-экшен – уже можно взглянуть на каст (фото)

От русского офицера до лицензии на убийство – один шаг: вот кто станет новым Джеймсом Бондом (нам дали Крейга 2.0)

Оскорбление чувств верующих: новые отрывки «Аватара 3» раскрыли неожиданный поворот сюжета