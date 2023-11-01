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Nuovo Olimpo

Кинотеатр «Новый Олимп», 2023

2023 / Италия
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Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 1 ноября 2023
Премьера в мире 1 ноября 2023
Возраст 18+
Режиссер
Ферзан Озпетек
В ролях
Луиза Раньери
Грета Скарано
Грета Скарано
Аврора Джовинаццо
Аврора Джовинаццо
Джанкарло Комаре
Дамиано Гавино
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Кинотеатр «Новый Олимп» 2 постера
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