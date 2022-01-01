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Дэвид Блэр
Дэвид Блэр
David Blair
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David Blair
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Карьера
Режиссер, Продюсер
Биография Дэвид Блэр
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Фильмография Дэвид Блэр
Крылья урагана
боевик, драма, военный
2018, Польша
5.0
Покидая Блэкпул
драма
2016, Великобритания
6.0
Посланник
ужасы, драма, триллер
2015, Великобритания
5.0
Гамлет
криминал, триллер, мелодрама, драма
1996, США / Великобритания
8.0
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