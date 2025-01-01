Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Дэвид Блэр
Награды
Награды и номинации Дэвид Блэр
David Blair
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Дэвид Блэр
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Лучший драматический телесериал
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995
Best Drama Serial
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
Лучшая односерийная теледрама
Номинант
Лучшая односерийная теледрама
Номинант
BAFTA 2015
Лучшая односерийная теледрама
Номинант
Лучшая односерийная теледрама
Номинант
BAFTA 2010
Лучший драматический телесериал
Номинант
Лучший драматический телесериал
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
Лучшая односерийная теледрама
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998
Best Drama Serial
Номинант
Best Drama Serial
Номинант
Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест)
Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени
Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему?
Откройте душу матросу в тельняшечке: а потом угадайте 6/6 советских фильмов по хитовой строчке из песни (тест для меломанов)
Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку
«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667