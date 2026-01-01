Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
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Ли Шьюэрд
Награды
Награды и номинации Ли Шьюэрд
Lee Sheward
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Фильмография
Награды
Награды и номинации Ли Шьюэрд
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение каскадерского ансамбля в кинофильме
Победитель
До 439 тыс. рублей уже начислены на старые пенсионные счета: вот кому пора запрашивать выписку в СФР
С 1 сентября кидаю газету в машину – теперь не страшен даже ливень: днище скажет спасибо – всем водителям на заметку
Скупаю пледы в Fix Price за 79 рублей и режу на квадраты: 10 применений, ради которых беру их по несколько штук
9 400 000 человек уже посмотрели эту новинку от Netflix — и каждый второй остался недоволен: и это несмотря на 9,1 у последней серии на IMDb
Летний ветерок, закат... и тест по советскому кино: угадайте 6 фильмов СССР по кадру с героями на балконе
«Девчата», конечно, шикарный фильм, но эти 3 киноляпа невозможно развидеть — забавно и нелепо одновременно
«А ты не стой, ты сядь!» — сели? Теперь докажите, что отличите «Служебный роман» от «Жестокого романса» (тест)
Рекорд летнего проката в России — 1 210 000 000 рублей за выходные: «Человек-паук» в тройке лидеров не значится вовсе
Не знаете, что посмотреть? Metacritic выбрал 10 лучших сериалов первой половины 2026 года — №3 за 11 дней собрал 66+ млн просмотров
Первый канал, «Россия 1» и НТВ: что смотреть по ТВ с 31 августа по 6 сентября — не «Невским» единым
$100 000 000 бюджета и обещание выдать зрелище в духе «Марсианина» — но новый фильм Ридли Скотта все же провалился
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