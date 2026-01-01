Оповещения от Киноафиши
Мигель Гомеш Miguel Gomes
Мигель Гомеш

Мигель Гомеш

Miguel Gomes

Дата рождения
1 января 1972
Возраст
54 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Тысяча и одна ночь. Том второй, Опустошенный 7.1
Тысяча и одна ночь. Том второй, Опустошенный (2015)
Табу 6.8
Табу (2012)
Дневники Цугуа 6.2
Дневники Цугуа (2021)

Фильмография Мигель Гомеш

Жанр
Год
Гранд тур 6.2
Гранд тур Grand Tour
драма, исторический 2024, Китай / Франция / Германия / Италия / Япония / Португалия
Смотреть трейлер
Дневники Цугуа 6.2
Дневники Цугуа Diários de Otsoga
драма 2021, Португалия / Франция / США
Тысяча и одна ночь. Том второй, Опустошенный 7.1
Тысяча и одна ночь. Том второй, Опустошенный As Mil e Uma Noites: Volume 2, O Desolado
драма 2015, Португалия / Франция / Германия / Швейцария
Табу 6.8
Табу Tabu
драма 2012, Португалия / Германия / Бразилия / Франция
Смотреть трейлер
Лицо, которое ты заслуживаешь 5.9
Лицо, которое ты заслуживаешь A Cara que Mereces
комедия 2004, Португалия
