Мигель Гомеш
Miguel Gomes
Мигель Гомеш
Miguel Gomes
Дата рождения
1 января 1972
Возраст
54 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.1
Тысяча и одна ночь. Том второй, Опустошенный
(2015)
6.8
Табу
(2012)
6.2
Дневники Цугуа
(2021)
Фильмография Мигель Гомеш
6.2
Гранд тур
Grand Tour
драма, исторический
2024, Китай / Франция / Германия / Италия / Япония / Португалия
Смотреть трейлер
6.2
Дневники Цугуа
Diários de Otsoga
драма
2021, Португалия / Франция / США
7.1
Тысяча и одна ночь. Том второй, Опустошенный
As Mil e Uma Noites: Volume 2, O Desolado
драма
2015, Португалия / Франция / Германия / Швейцария
6.8
Табу
Tabu
драма
2012, Португалия / Германия / Бразилия / Франция
Смотреть трейлер
5.9
Лицо, которое ты заслуживаешь
A Cara que Mereces
комедия
2004, Португалия
Новости о Мигель Гомеш
На Каннском кинофестивале победил американский фильм «Анора» с российскими актерами
Итоги фестиваля West Wind
Хит Netflix «Ночной агент» вернулся с третьим сезоном и взорвал топы RT: критики поставили ему 100% «свежести»
«Домовёнок Кузя 2» выходит 19 марта 2026 года: в трейлере показали нового злодея — тут замешана Полина Гагарина (видео)
До премьеры новой «Клиники» еще пять дней, а критики уже дали ей 87% на RT: «Возвращают старую магию»
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты)
