Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Роберт Олдрич
Награды
Награды и номинации Роберт Олдрич
Robert Aldrich
О персоне
Награды
Награды и номинации Роберт Олдрич
Каннский кинофестиваль 1963
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1956
Pasinetti Award
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1955
Silver Lion
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Берлинале 1956
Лучший режиссер
Победитель
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