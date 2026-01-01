2 капли на ватный диск — и куртка как из магазина: в машинке стирать не нужно

Заваливших ОГЭ девятиклассников отправят на завод: в Минпросвещения уже приняли решение

С первыми холодами покупаю 5 л 9%-ного уксуса - и не мучаюсь, как городские: посоветовал дед из деревни - дома спокойно до весны

10 хорроров 2023-2026 годов с высоким рейтингом на IMDb: на славу удалась не только «Обсессия»

«Не учите меня жить…» — начало лёгкое: дальше советское кино устроит вам экзамен (тест)

Не хуже Netflix с HBO: все 4 серии новинки Okko с Васильевым проглотил за ночь — уже круче «Невского» и «Слова пацана»

10 приключенческих фильмов 2023-2026 годов с высокими баллами на IMDb: от «Безумного Макса» до «Одиссеи»

10 новых Sci-Fi фильмов 2022-2026 годов с высокими оценками на Rotten Tomatoes: «Дюна 2» и «Проект "Конец Света"» не №1

Этот актер отказался от Гэндальфа, Лектера и Дамблдора: тот редкий случай, когда карьера свернула не туда

Военный фильм СССР пересняли на современный лад и неожиданно не испортили: «Я не могла сдержать слез»