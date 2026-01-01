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Kinoafisha
Persons
Robert Aldrich
Awards
Awards and nominations of Robert Aldrich
Robert Aldrich
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Awards
Awards and nominations of Robert Aldrich
Cannes Film Festival 1963
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 1956
Pasinetti Award
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1955
Silver Lion
Winner
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 1956
Best Director
Winner
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