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Kinoafisha Persons Robert Aldrich Awards

Awards and nominations of Robert Aldrich

Robert Aldrich
Awards and nominations of Robert Aldrich
Cannes Film Festival 1963 Cannes Film Festival 1963
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 1956 Venice Film Festival 1956
Pasinetti Award
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1955 Venice Film Festival 1955
Silver Lion
Winner
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 1956 Berlin International Film Festival 1956
Best Director
Winner
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