Майкл Сакси
Награды и номинации Майкла Сакси
Michael Sucsy
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Майкла Сакси
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Made for Television Movie
Победитель
Outstanding Made for Television Movie
Победитель
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
