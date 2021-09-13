«Безумное кино для взрослых»: Рецензия Киноафиши

В центре сюжета женщина Эми, которая работает школьной учительницей. Однажды ее интимное и очень откровенное видео попадает в интернет, и об этом узнают родители учащихся и директор. Теперь Эми предстоит как-то разрешить эту ситуацию и сохранить свою карьеру. Она готова пойти на любые меры.

С первых секунд начальных титров Раду Жуде предупреждает зрителей, что его новая картина – не более чем скетч. Действительно, условно поделенный на три истории фильм по-своему неровно склеен, полон длинных медленных кадров и внезапных диалогов. Но вот такая хаотичность черновика, на самом деле, идеально подходит для изображения реального времени, жестокой действительности. Однако, хотя здесь и присутствует любимый для румын социальный реализм, это в первую очередь комедия, поэтому драма здесь констатируется только в фантастическом ключе.

Безумное кино для взрослых

На экране появляется настоящее домашнее порно, отличный контент для сайта Pornhub, кстати, по сюжету видео там и оказалось. Впоследствии мы узнаем, что вообще во всей этой сцене участвовали законные супруги, а кинки у каждого человека могут быть разные. Только жизнь у Эми немного подкашивается после того, как видео сливают в интернет. По ее виду не особо можно увидеть переживаний, но в глазах ощущаются тревога и страх за свое будущее. Раду Жуде вместе с оператором Мариусом Пандуру следят за женщиной: как она посещает одно место за другим, спокойно ведет беседы и выполняет свои бытовые дела. Спокойный день обычного среднестатистического человека. Режиссер этим и хочет показать, что люди проходят мимо и даже не подумают, что домашнее порно с Эми только что посмотрели тысячи человек.

Гуляния Эми сменяются второй «главой», состоящей из разных коротких видео, озаглавленной одной темой. Патриотизм, минет, член, Михай Эминеску и многое другое рассказывают о самой Румынии и людях, живущих в ней. После череды разных коротких эпизодов с философскими комментариями Жуде снова возвращается к Эми. В финальной истории ей предстоит встретиться лицом к лицу с настоящим румынским обществом – консерваторами. Только сделано все это комично, без какой-либо драматизации, возможно, поэтому у зрителей есть возможность выбрать одну из трех концовок на свой вкус.