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Эдуар Бергара Eduardo Bergara Leumann
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Эдуар Бергара

Eduardo Bergara Leumann

Дата рождения
5 сентября 1932
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
5 сентября 2008
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Последний романтический любовник 5.5
Последний романтический любовник (1978)

Фильмография Эдуар Бергара

Последний романтический любовник 5.5
Последний романтический любовник dernier amant romantique, Le
драма, мелодрама 1978, Испания / Франция
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