Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
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Сергей Осипьян
Награды
Награды и номинации Сергея Осипьян
Sergey Osipyan
О персоне
Награды
Награды и номинации Сергея Осипьян
Кинофестиваль Кинотавр 2021
Полнометражный фильм
Номинант
Кинотавр 2010
Полнометражный фильм
Номинант
Всего 1 ложка в воду – и букет на 1-е сентября простоит всю ночь: можно купить заранее, не толкаясь в очередях
В «Чижик» несусь сломя голову за прозрачной клеенкой – но стелю не на стол: всего за 50 рублей защищает мне полдома
Рассыпчатый рис обожает эту копеечную специю: перестаньте уже добавлять масло в кастрюлю
10 новых Sci-Fi фильмов 2022-2026 годов с высокими оценками на Rotten Tomatoes: «Дюна 2» и «Проект "Конец Света"» не №1
Не хуже Netflix с HBO: все 4 серии новинки Okko с Васильевым проглотил за ночь — уже круче «Невского» и «Слова пацана»
10 хорроров 2023-2026 годов с высоким рейтингом на IMDb: на славу удалась не только «Обсессия»
«Что это за чвакающий шлепок?»: таков зрительский вердикт фильму Рязанова с рейтингом 2,7, за который теперь краснеть приходится
Криминальных сериалов много, но эти 7 урвали оценку выше 8.1: если еще не смотрели, мы вам завидуем
Военный фильм СССР пересняли на современный лад и неожиданно не испортили: «Я не могла сдержать слез»
Этот sci-fi сериал со звездой «Гарри Поттера» остался в тени «Черного зеркала», а зря: «Перед сном посмотрел не 1 серию, а все 10»
Руперт Гринт снова сыграет Рона Уизли: старая гвардия опять в деле
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