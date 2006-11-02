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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Леонард Шредер
Leonard Schrader
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Персоны
Леонард Шредер
Леонард Шредер
Leonard Schrader
Дата рождения
30 ноября 1943
Возраст
62 года
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
2 ноября 2006
Карьера
Сценарист, Продюсер, Режиссер
Популярные фильмы
7.8
Мисима: Жизнь в четырех главах
(1985)
7.4
Поцелуй женщины-паука
(1985)
7.2
Якудза
(1974)
Фильмография Леонард Шредер
5.9
Обнаженное танго
Naked Tango
драма
1990, США / Япония / Швейцария / Аргентина
7.8
Мисима: Жизнь в четырех главах
Mishima
драма, биография
1985, США
7.4
Поцелуй женщины-паука
Kiss of the Spider Woman
драма
1985, США / Бразилия
7.2
Якудза
The Yakuza
боевик, драма, криминал
1974, США / Япония
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