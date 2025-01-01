Меню
Персоны
Джейсон Уайнер
Награды
Награды и номинации Джейсона Уайнера
Jason Winer
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Джейсона Уайнера
Primetime Emmy Awards 2010
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
