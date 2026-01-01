Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Надежда»
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Хусейн Эркенов
Награды
Награды и номинации Хусейн Эркенов
Hussein Erkenov
О персоне
Награды
Награды и номинации Хусейн Эркенов
Кинофестиваль Кинотавр 2005
Полнометражный фильм
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 2004
Полнометражный фильм
Номинант
Жалюзи и пленка на балконе — прошлый век: повелась на новый тренд 2026-го и не пожалела — даже шума стало меньше
Ковры со стен вынес на улицу: рулон с Ozon за пару тысяч утеплил почти весь дом – и крики соседей больше не слышу
Соседи смеются, что в сентябре я таскаю из леса мох мешками: в декабре уже просят поделиться — 5 способов его использовать
«Бригада. 20 лет спустя» и Трибунцев-гений: 5 сериалов Okko россияне смотрели весь август – у всех рейтинг 6–7, но «выключать не хочу!»
Встречают по одежке, а наш тест проходят по прическе: угадайте фильм по шевелюре героини
«Три тысячи чертей! И один тест в довесок»: проверим вас на знание фактов о «Гусарской балладе»
«Любовь и голуби», а также тесты: только фанаты ответят на 5 вопросов о комедии Меньшова
Родились не в СССР – вряд ли пройдете тест: на 7 вопросах по «Джентльменам удачи» споткнутся даже те, кто знает их наизусть
«Будет и кофа, будет и какава с чаем», но сначала — тест: угадайте 6 фильмов по сценам с чашечкой бодрящего напитка
«Союзмультфильм» наконец-то выдал свой ответ «Смешарикам» – у взрослых сведет олдскулы: Винни-Пух и Матроскин снова стали малышами
Иностранцы пересняли советскую драму с Леоновым — рейтинг на «Кинопоиске» рухнул с 8.3 до 4.8: превратили в пошлую комедию
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