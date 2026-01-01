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О персоне
Мори Масаки
Mori Masaki
Киноафиша
Персоны
Мори Масаки
Мори Масаки
Mori Masaki
Дата рождения
10 марта 1941
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
7.5
Босоногий Гэн
(1983)
Фильмография Мори Масаки
7.5
Босоногий Гэн
Hadashi no Gen
анимация, военный, драма, аниме
1983, Япония
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