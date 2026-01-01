Оповещения от Киноафиши
Мальгожата Береза Malgorzata Bereza
Мальгожата Береза

Malgorzata Bereza

Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Комедийный актёр

Фильмография Мальгожата Береза

Жанр
Год
Зеро 6.4
Зеро Zero
драма, боевик 2009, Польша
День психа 8.1
День психа Dzien swira
комедия, драма, мелодрама 2002, Польша
