Мальгожата Береза
Malgorzata Bereza
Мальгожата Береза
Мальгожата Береза
Malgorzata Bereza
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.1
День психа
(2002)
6.4
Зеро
(2009)
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Мелодрама
Год
Все
2009
2002
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
6.4
Зеро
Zero
драма, боевик
2009, Польша
8.1
День психа
Dzien swira
комедия, драма, мелодрама
2002, Польша
