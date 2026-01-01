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О персоне
Ли Демарбр
Lee Demarbre
Киноафиша
Персоны
Ли Демарбр
Ли Демарбр
Lee Demarbre
Дата рождения
8 марта 1972
Возраст
54 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Режиссер, Продюсер
Популярные фильмы
5.0
Саммер
(2009)
Фильмография Ли Демарбр
5
Саммер
Summer's Blood
ужасы, триллер
2009, Канада
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