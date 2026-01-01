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Рождество у Кринглов
Рождество у Кринглов
, 2026
Christmas at the Kringles
США / боевик, комедия, ужасы
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О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
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В ролях
Рон Ливингстон
Mark Severson
Рэйчел Билсон
Julie Severson
Роб Риггл
Drunk Santa
Арден Майрин
Carol Kringle
Беверли Д’Анджело
Mama K Kringle
Томас Леннон
Nick Kringle
Дональд Фэйсон
Daryl
Дэвид Уэйн
Noel Tannebaum
Рино Майклс
Пастор Шеперд
Alexis Kemp
Merry Kringle
Zeke Jones
Rudolph Kringle
Режиссер
Кевин Льюис
Сценарист
Zack Imbrogno
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Год выпуска
2026
Премьера в мире
30 октября 2026
Дата выхода
30 октября 2026
США
Производство
19th Hole Productions
Другие названия
Christmas at the Kringles
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Место в рейтинге
Лучшие комедии
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