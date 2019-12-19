«Выпьем за любовь»: Рецензия Киноафиши

Начнем с главного: песня Игоря Николаева не имеет никого отношения к происходящему на экране. На вино герои фильма, конечно, налегают, но вовсе не по причине романтического экстаза. В оригинале картина называется Der Vorname, то есть просто «Имя». И вот тут как раз и заключена подсказка.

За большим столом собирается семья из Бонна. Хозяева дома – учительница немецкого Элизабет (Каролине Петерс) и ее супруг Штефан (Кристоф Мария Хербст), преподающий в местном университете. Гости – старый друг и фактически родственник Рене (Юстус фон Донаньи), а также брат Элизабет Томас (Флориан Давид Фитц), образцовый яппи, который совсем скоро должен стать отцом. Его беременная подруга, впрочем, задерживается, поэтому ужин начинают без нее.

В процессе светской беседы всплывает вопрос о том, как родители назовут ребенка – уже известно, что это мальчик. Томас хитро щурится и просит угадать имя. Подсказка: оно начинается с буквы А. Гости перебирают все знакомые им имена, но будущий отец лишь качает головой. Его ответ шокирует присутствующих. Мальчика решено назвать Адольфом. Да-да, как Гитлера. Это известие приводит к тому, что мирный (хоть и не без шпилек) разговор превращается в жуткую перепалку. Интеллигент Штефан уверен, что Адольфом в Германии не нужно называть никого и никогда. Томас отстаивает право на иную точку зрения.

Буржуазная семья, которая садится за накрытый стол и внезапно начинает выяснять отношения, попутно оборачиваясь на грохот выпадающих из шкафов скелетов, - любимый сюжет вовсе не немецкого, а французского кино. Легко догадаться, что и у «Имени» - галльские корни. Фильм является ремейком одноименной французской комедии 2012 года, которая, в свою очередь, была основана на успешной театральной пьесе.

Там персонажи тоже спорили об имени Адольф, поминая еврейских родственников и Вторую мировую войну. Однако перенос событий в Германию, как вы понимаете, сильно меняет акценты. Это уже не просто абстрактный идеологический спор. Если французский отец еще может сказать, что хочет называть сына в честь главного героя знаменитого романа Бенжамена Констана (там у имени даже окончание другое – он Adolphe, а не Adolf), то у немецкого таких оправданий нет. Ему предстоит ругаться не о прошлом, а о настоящем.

Режиссер Зёнке Вортманн прекрасно отдает себе в этом отчет и намеренно заостряет тему. В текст французской пьесы почти десятилетней давности добавлены вещи, которые волнуют немцев прямо сейчас, в конце 2010-х. Персонажи вспоминают беженцев и миграционный кризис, рост националистических настроений и правую партию «Альтернатива для Германии». «С таким именем он будет критичнее относиться к истории, он возненавидит нацистов», - выдает козырный аргумент Томас. «Или он их возглавит», - мрачно парирует Штефан.

Собственно, лучшая с точки зрения комедии и самая динамичная часть фильма – именно та, в которой герои обсуждают имя. Это увлекательный интеллектуальный пинг-понг, выносящий на игровое поле и шутки над страхами европейской интеллигенции, и реальные проблемы Германии, и исторические анекдоты (Гитлер, естественно, не был единственным известным Адольфом – про это вам тоже расскажут). В актерской команде выделяется Кристоф Мария Хербст – комедийный артист, еще со времен сериала «Штромберг» блистательно освоивший образ жлоба: это, конечно, отдельный талант – сыграть неприятного человека так, чтобы зрители его не возненавидели, а полюбили.

Позже, когда дискуссия об имени завершается, фильм превращается в чистую бульварную комедию, где на первый план выходят уже семейные тайны и интриги. И хотя французы знают в таком материале толк, здесь провисал даже оригинал. О немцах и говорить нечего, их скелеты из шкафов натужно скрипят вместо того, чтобы музыкально греметь. Финал может несколько смазать общее впечатление от картины. Вроде совсем недавно герои цитировали Гёте и Гюнтера Грасса, а теперь банально машут кулаками, орут и получают тортом в лицо. Ничего не поделаешь, издержки жанра: немецкому фильму про Адольфа по понятным причинам не хочется быть слишком серьезным.

Ксения Реутова