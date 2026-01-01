Оповещения от Киноафиши
Александр Филатов
Aleksandr Filatov
Александр Филатов
Aleksandr Filatov
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Романтический герой
В каком театре играет
Сфера
Развернуть
Популярные фильмы
4.6
Чертов пьяница
(1991)
0.0
Роковая ошибка
(2021)
0.0
Сны?
(2009)
Фильмография Александр Филатов
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Мистика
Год
Все
2021
2009
1991
Все
3
Фильмы
2
Сериалы
1
Актер
3
Роковая ошибка
драма, мелодрама
2021, Россия
Сны?
мистика
2009, Россия
Смотреть трейлер
4.6
Чертов пьяница
Chyortov pyanitsa
комедия
1991, СССР
Другие проекты Александр Филатов
12+
Ревизор
Билеты
