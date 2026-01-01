Оповещения от Киноафиши
Александр Филатов Aleksandr Filatov
Александр Филатов

Aleksandr Filatov

Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Романтический герой
В каком театре играет

Популярные фильмы

Чертов пьяница 4.6
Чертов пьяница (1991)
Роковая ошибка 0.0
Роковая ошибка (2021)
Сны? 0.0
Сны? (2009)

Фильмография Александр Филатов

Жанр
Год
Роковая ошибка
Роковая ошибка
драма, мелодрама 2021, Россия
Сны?
Сны?
мистика 2009, Россия
Чертов пьяница 4.6
Чертов пьяница Chyortov pyanitsa
комедия 1991, СССР

Другие проекты Александр Филатов
Ревизор
12+
Ревизор
