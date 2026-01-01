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Скоро в прокате «Проект У»
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Джей ДиПьетро
Награды
Награды и номинации Джей ДиПьетро
Jay DiPietro
О персоне
Награды
Награды и номинации Джей ДиПьетро
Сандэнс 2009
Драматургия
Номинант
Яблочную кожуру засыпаю солью и корицей — весь сентябрь радуюсь своей хитрости: дома пахнет, как в магазине парфюма
2-3 капли на ватный диск — и пятен на одежде как не бывало: удаляю с ткани кровь, траву и даже следы от маркера без дорогущей химчистки
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