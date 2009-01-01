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Питер и Венди
Peter and Vandy
Питер и Венди, 2009
2009 / США
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6.3
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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6.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
2009
Премьера в мире
1 января 2009
Возраст
18+
Бюджет
$500 000
Режиссер
Джей ДиПьетро
В ролях
Джейсон Риттер
Джесс Вейкслер
Трейси Томс
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2 постера
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