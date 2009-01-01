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Питер и Венди Питер и Венди
Киноафиша Фильмы Питер и Венди
Peter and Vandy

Питер и Венди, 2009

2009 / США
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 1 января 2009
Возраст 18+
Бюджет $500 000
Режиссер
Джей ДиПьетро
В ролях
Джейсон Риттер
Джейсон Риттер
Джесс Вейкслер
Трейси Томс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Питер и Венди 2 постера
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