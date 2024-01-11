Лоранс Бади
Laurence Badie
Лоранс Бади
Laurence Badie
Дата рождения
15 июня 1928
Возраст
95 лет
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
11 января 2024
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Романтический герой
Популярные фильмы
8.2
Запрещенные игры
(1952)
7.5
Нежная кожа
(1964)
7.3
Через Париж
(1956)
Фильмография Лоранс Бади
5.1
Марихуана
Cannabis
драма, боевик
1970, Франция
7.5
Нежная кожа
La peau douce
драма, мелодрама
1964, Франция / Португалия
7.2
Мюриэль, или Время возвращения
Muriel ou Le temps d'un retour
драма
1963, Италия / Франция
7.3
Через Париж
La traversée de Paris
комедия
1956, Франция / Италия
8.2
Запрещенные игры
Jeux Interdits
драма, военный
1952, Франция
