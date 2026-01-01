Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
А. Саламатина
Киноафиша
Персоны
А. Саламатина
А. Саламатина
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
7.6
Мы, двое мужчин
(1962)
Фильмография А. Саламатина
Жанр
Все
Драма
Мелодрама
Год
Все
1962
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
7.6
Мы, двое мужчин
My, dvoe muzhchin
драма, мелодрама
1962, СССР
