Персоны
Сюзанна Уайт
Награды
Награды и номинации Сюзанна Уайт
Susanna White
О персоне
Фильмография
Награды
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Best Drama Serial
Победитель
Best Drama Serial
Победитель
BAFTA 2013
Лучший мини-сериал
Номинант
Лучший мини-сериал
Номинант
