О персоне
Фильмография
Александр Энджел
Alexander Engel
Киноафиша
Персоны
Александр Энджел
Александр Энджел
Alexander Engel
Дата рождения
4 июня 1902
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
25 июля 1968
Карьера
Актер, Сценарист
Актерское амплуа
Герой фэнтези
Популярные фильмы
7.4
Холодное сердце
(1950)
Фильмография Александр Энджел
Жанр
Все
Семейный
Фэнтези
Год
Все
1950
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
7.4
Холодное сердце
Das kalte Herz
фэнтези, семейный
1950, ГДР
